Tragico incidente attorno alle 15 a Cantù, in via Como. Un uomo di 58 anni che viaggiava in moto ha perso la vita dopo l’impatto con un furgone. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 36, all’incrocio con via Silvio Pellico. Il centauro, per cause ancora da chiarire si sarebbe scontrato con un furgono. Dopo l’impatto, il 58enne è stato sbalzato dalla moto. Nella caduta ha riportato feriti e traumi gravissimi.

Sono intervenuti l’autoinfermieristica e l’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco. Vista la gravità della situazione è stato richiesto l’invio dell’elicottero del 118. Per il 58enne però non c’è stato purtroppo nulla da fare.