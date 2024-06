Secondo giorno di lavoro, oggi in Sardegna, per la squadra del Como. I lariani sono a Santa Margherita di Pula. Lo scopo di questo particolare ritiro – in una località marina di vacanza – è interrompere lo stop di più di sei settimane dall’ultima partita ufficiale giocata e cominciare a riattivarsi come squadra con l’utilizzo del pallone. I giocatori sono seguiti dallo staff tecnico, coordinato da Cesc Fabregas e Osian Roberts.

Sono presenti tutti i protagonisti della seconda parte di stagione, più il nuovo terzino slovacco Peter Kovacik, con il nulla osta della squadra con cui è tesserato al 30 giugno. Non ci sono invece l’attaccante Jean-Pierre Nsame, trasferito al Legia, Matteo Solini, rimasto a lavorare a casa di comune accordo con la società, Ben Lhassine Kone, che sta continuando il suo percorso riabilitativo e Moutir Chajia, che aveva programmato un lavoro individuale e deve ultimarlo.

Alberto Cerri non è in gruppo, dato che è tesserato con l’Empoli fino al 30 giugno; dal 1° luglio tornerà a disposizione, anche se le voci di mercato lo danno in partenza per il Bari dove in caso ritroverebbe Moreno Longo, ex allenatore del Como.