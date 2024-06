Assemblea cittadina urgente a Menaggio per la situazione dell’ospedale. Il territorio è in rivolta dopo l’annuncio dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso della volontà di chiudere il pronto soccorso e trasformare la struttura in un presidio per cronici.

Il Comitato per la difesa dell’ospedale di Menaggio si è detto pronto alla mobilitazione e il primo passo è la convocazione di un’assemblea pubblica, fissata per venerdì 28 giugno a partire dalle 21 nella scuola media del paese.

“La scelta di privare l’Ospedale di Menaggio del suo pronto soccorso e di trasformarlo in un presidio per cronici è inaccettabile”, ha denunciato subito Giovanna Greco, presidente del Comitato, cha ha convocato l’assemblea per raccogliere le voci dei cittadini e decidere le prossime tappe.

L’annuncio dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che a Etv ha dichiarato che il presidio non gestirà più le emergenze, è stato una doccia gelata. “Abbiamo consegnato 14mila firme in Regione – ha ribadito Greco – Abbiamo incontrato i vertici dell’Asst Lariana e esponenti politici comaschi. Abbiamo sempre avuto rassicurazioni sull’impegno per rilanciare il presidio di Menaggio. Abbiamo presentato a nostra volta due progetti di potenziamento ed eravamo fiduciosi di avere risposte favorevoli, visto l’impegno di tutti, almeno a parole”.

Giovanna Greco ha evidenziato che quello di Bertolaso è “un attacco frontale al diritto alla salute dei cittadini”. “Questo provvedimento – ha detto – non tiene conto delle reali esigenze del territorio e della popolazione, che necessita di un pronto soccorso efficiente e di un ospedale in grado di trattare le emergenze”.

Sul territorio lo sconcerto è un sentimento comune e cresce la rabbia dei cittadini, pronti a chiedere risposte ai rappresentanti delle istituzioni e a mobilitarsi per la difesa dell’ospedale. Venerdì 28 l’assemblea pubblica. Nella stessa giornata, il coordinatore delle rappresentanze sindacali unitarie dell’Asst Lariana Alessandro Micello ha convocato un’assemblea straordinaria di tutto il personale del presidio di Menaggio.