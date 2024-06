La lista dei candidati scoperti a tentare di superare l’esame della patente con il suggeritore esterno in motorizzazione a Como è senza fine e si allunga quasi quotidianamente. La giornata di ieri non ha fatto eccezione e ancora una volta in via Tentorio sono intervenute le forze dell’ordine. Il truffatore scoperto e denunciato è un 33enne egiziano residente a Bareggio, nel Milanese.

Il copione è arcinoto. Un esaminatore ha notato un candidato in atteggiamento sospetto e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Una pattuglia della squadra volanti della polizia di Stato è intervenuta in via Tentorio.

L’esaminatore ha indicato il candidato che stava probabilmente facendo uso di dispositivi elettronici che gli consentivano di ricevere dall’esterno suggerimenti sulle risposte alle domande del test teorico per la patente di guida. Il sospettato è apparso anche visibilmente agitato.

I poliziotti lo hanno fatto uscire dall’aula per un controllo. Il candidato ha consegnato spontaneamente un telefono cellulare e un auricolare e ha ammesso che era collegato con un suggeritore esterno. Accompagnato in questura per gli accertamenti, è stato denunciato per violazione dell’articolo 1 della Legge 475 del 1925.