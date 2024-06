Trasportato in ospedale ieri sera in condizioni gravissime dopo un incidente avvenuto a Turate, è purtroppo morto un 23enne di Rescaldina. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe stato sbalzato dalla sella. Nella caduta ha riportato ferite e traumi risultati purtroppo fatali.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 di ieri a Turate, in via Cavour. Il giovane, Riccardo Legnani, era in sella a una Ducati Monster. In base alle prime ricostruzioni dei carabinieri, il centauro avrebbe effettuato il sorpasso di un camion e, dopo la manovra avrebbe perso il controllo, cadendo dalla moto. Il conducente del mezzo pesante non sarebbe coinvolto nell’incidente e i due mezzi non sarebbero entrati in contatto, anche se sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti.

Il 23enne è stato soccorso e vista la gravità della situazione è stato chiesto l’invio dell’elicottero, che ha trasportato il giovane all’ospedale di Varese. Riccardo Legnani è stato ricoverato in condizioni critiche e purtroppo è morto nella giornata di oggi. Informata la procura di Como, che ha aperto un fascicolo sull’incidente.