Un marocchino arrestato per spaccio, tre locali sanzionati per la presenza di lavoratori in nero, multe e punti della patente cancellati, quasi 400 persone e 50 vetture controllate. Mercoledrink blindato ieri sera a Cantù. Le forze dell’ordine, come disposto dalla prefettura dopo la recente escalation di violenza in centro città, hanno presidiato in forze piazza Garibaldi e le zone limitrofe. Nel cuore della Città del Mobile, i controlli sono quotidiani e sono stati ulteriormente potenziati nella serata di ieri, per l’iniziativa ormai da anni nota come mercoledrink, che attrae giovani anche dal circondario.

Impegnati nei controlli la polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale di Cantù. Accertamenti sia sulle persone presenti che nei locali, per verificare il rispetto delle normative, oltre che sulle auto in circolazione.

L’operazione di presidio della piazza ha portato anche all’arresto di un 33enne marocchino irregolare in Italia, fermato dagli agenti della squadra mobile della questura di Como. Alle 20, i poliziotti hanno notato un’autovettura sospetta aggirarsi nelle vie centrali di Cantù. Il conducente, per cercare di evitare il controllo ha prima accelerato, poi ha speronato l’auto della polizia. Quando gli agenti sono comunque riusciti a bloccare la vettura, l’uomo alla guida ha ingerito alcuni piccoli contenitori. Involucri di cocaina, secondo i poliziotti, che sono riusciti a recuperarne uno, caduto nella concitazione. L’uomo aveva anche 330 euro, denaro ottenuto con la vendita della droga, secondo gli agenti, che hanno arrestato per spaccio il 33enne. L’uomo è stato poi portato al Sant’Anna, dove è ricoverato, piantonato dalla polizia.

Nel corso della serata, le forze dell’ordine, in divisa e in borghese, hanno identificato 371 persone, 45 con precedenti accuse penali e ispezionato 12 locali pubblici. Tre sono stati sanzionati per 13mila euro per la presenza di lavoratori irregolari e sono in corso approfondimenti della guardia di finanza. In altri cinque sono state sanzionate violazioni amministrative.

I controlli stradali hanno interessato 50 vetture. Otto conducenti sono stati sanzionati. Multe per 3mila euro e 35 punti della patente cancellati.