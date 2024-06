Non c’è pace per l’Ortopedia dell’Asst Lariana. I pazienti non urgenti, dopo una prima valutazione, dal prossimo lunedì potranno essere poi inviati a Milano o a Varese.

In attesa dell’arrivo del nuovo primario, infatti, per il mese di luglio si è reso necessario predisporre una riorganizzazione delle attività della struttura di Ortopedia e Traumatologia. L’incarico di direttore della struttura dell’ospedale Sant’Anna è stato assegnato a Michele Francesco Surace, professore associato all’Università degli Studi dell’Insubria, che prenderà servizio dal 1 agosto. L’arrivo del primario sarà accompagnato dall’assunzione di un gruppo di medici che hanno partecipato ai bandi emessi negli scorsi mesi da Asst Lariana. A partire dal 1 agosto, infatti, è prevista l’assunzione di 4 ortopedici e di 3 specializzandi ed entro luglio, verrà, poi, ultimato un ulteriore concorso al quale sono iscritti 8 professionisti.

“In attesa della definizione di questi passaggi, a garanzia e tutela dei pazienti – si legge nella nota dell’azienda socio sanitaria territoriale Lariana – nel mese di luglio tutti i casi valutati come non urgenti e quindi che non necessitano di un ricovero, saranno gestiti in collaborazione con l’Asst Gaetano Pini Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico e dall’Asst Sette Laghi. “Nell’ambito della rete regionale del Trauma maggiore abbiamo definito un percorso con queste realtà in modo da rispettare i tempi di cura e assistenza” spiega il direttore sanitario di Asst Lariana, Brunella Mazzei.

I pazienti urgenti verranno comunque gestiti a San Fermo o come prima gestiti dalla rete Trauma center che li invia a Varese o in altri presidi.

La mancanza di medici aveva imposto già a metà maggio uno stop agli interventi chirurgici e ai ricoveri programmati al presidio di Cantù.