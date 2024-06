Stava circolando in sella alla sua bici quando, per cause ancora accertare, si sarebbe scontrata contro un’auto. La ciclista, una 55enne cittadina svizzera domiciliata nel Mendrisiotto, ha riportato gravi ferite. L’incidente questa mattina poco prima delle 9.15 a Morbio Inferiore. A comunicarlo la Polizia cantonale.

Stando a una prima ricostruzione, la 55enne era in sella a una bicicletta elettrica lungo via Vela. Poi, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, la collisione con l’auto vicino alla rotonda Santa Lucia. Alla guida della vettura un 52enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Chiasso e i soccorritori del Servizio autoambulanza Mendrisiotto. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale. Stando alle prime valutazioni mediche, ha riportato gravi ferite.

L’area stradale dell’incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.