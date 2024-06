Interventi tampone o poco più. I primi lavori sono stati eseguiti ma le infiltrazioni proseguono, due aule restano chiuse e lo spazio esterno inaccessibile. Alla scuola dell’Infanzia di via Varesina a Como le famiglie sono arrivate all’ultimo giorno. E mentre per i piccoli iniziano le vacanze, i genitori sperano che i prossimi due mesi possano portare le novità sperate o quantomeno una sistemazione adeguata che sia in grado a settembre di accogliere i bambini in un ambiente decoroso.

“Certamente il meteo non ha aiutato in questi mesi – ammette Massimo Scalabrino, rappresentante del Consiglio d’Istituto del Comprensivo Como-Rebbio di cui l’asilo fa parte – l’acqua continua a passare sotto le canaline, di sicuro in maniera meno abbondante ma il problema non è risolto. Al momento abbiamo visto interventi tampone sul tetto, ma la struttura continua ad essere non idonea al servizio offerto”. “I locali non sono consoni, ci auguriamo tutti che nei due mesi estivi il Comune possa procedere con i lavori perché ad oggi, per quel che possiamo constatare noi, non sembra si sia risolto molto”.

Le immagini dei mesi scorsi parlavano da sole tra muri ingialliti e ammuffiti, infiltrazioni d’acqua, calcinacci caduti, crepe e secchi a terra. Una situazione che per tutto l’anno ha preoccupato le famiglie. Famiglie che in molti casi nei giorni di pioggia intensa non hanno portati i figli all’asilo.

A fine marzo sono partiti i primi interventi legati alle guaine del tetto e ancora l’eliminazione della muffa. Parallelamente l’amministrazione comunale sta portando avanti già da tempo la progettazione di una nuova copertura inclinata per far scorrere l’acqua e incanalarla al meglio nei pluviali. Una volta conclusa questa fase bisognerà poi procedere con l’assegnazione e l’esecuzione dei lavori. Si tratta di un’operazione che al momento non ha tempi definiti.