Potremmo quasi definirlo un derby quello tra Italia e Svizzera. Le due squadre si affronteranno sul campo di Berlino per gli ottavi di finale degli Europei. L’attesa è tanta, l’ansia pure. Non solo in Italia, anche in Ticino. A Chiasso è già tutto pronto. In piazza Indipendenza il maxischermo per seguire il match è già presente. E c’è chi già si prepara per la partita tra pronostici e speranze. Ma il tifo si divide: c’è chi tiferà Svizzera e chi, invece, sventolerà la bandiera italiana perché “le origini sono quelle”.

Che il cuore batta per gli azzurri o per i rossocrociati, la partita si guarda rigorosamente in compagnia. “È sempre una buona occasione per stare insieme e per festeggiare, qualsiasi sia il risultato” dice un cittadino di Chiasso. “La partita si guarda sempre con le amiche e davanti ad una bella grigliata” ribatte una giovane cittadina.

E mentre qualcuno pensa ai giocatori che vorrebbe vedere in campo, altri fanno pronostici sui risultati. “2-0 secco per la Svizzera” afferma un ticinese. “2-1 per l’Italia” risponde un italiano trapiantato. Due amici al bar non si trovano d’accordo: “Spero in una vittoria per la Svizzera, magari un 2-1” dice uno, “tifo per la Svizzera, ma temo che dopo 1-1 si finirà ai supplementari o ai rigori. E lì l’Italia vincerà” ribatte l’altro.