Si chiama “Como… muoviti, muoviti!”, il calendario degli eventi sportivi che si svolgeranno nel mese di luglio in città. “Il fine dell’iniziativa – si legge nella nota diffusa da Palazzo Cernezzi – è promuovere sani stili di vita attraverso la pratica sportiva e consentire ai cittadini di socializzare e riappropriarsi del proprio territorio facendo sport”.

Respirazione ed esercizi di mobilità, difesa personale, yoga e ancora zumba, lezioni di tecnica mountain bike e calisthenics.

Le attività sono previste da lunedì 1° luglio e per tutto il mese in diverse zone della città: dal parco Negretti a quello di via Traù, passando per il Monumento ai Caduti fino al pontile del compendio di viale Geno.

Le iniziativi a carattere sportivo sono aperte a tutti e la partecipazione è gratuita.

“Anche grazie a questo impegno – si legge ancora nella nota diffusa dall’amministrazione comasca – Como è quest’anno tra le 11 città italiane che riceveranno la Bandiera Azzurra, riconoscimento esclusivo che la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) assegnano annualmente ai Comuni che si distinguono per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita per i cittadini”.