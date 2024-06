Una sala stracolma di persone per difendere l’ospedale di Menaggio. L’incontro pubblico organizzato dal Comitato per la Difesa del presidio ha avuto un enorme partecipazione. Cittadini, forze sindacali, personale sanitario, amministratori locali, regionali e rappresentanti delle istituzioni. “La partecipazione è stata eclatante – affermano dal Comitato per la Difesa del presidio – segno che il problema è molto sentito dalla popolazione”.

Il caso sull’Ospedale di Menaggio dopo le parole dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che a Etv ha dichiarato che il presidio non avrebbe più gestito le emergenze. Poi il dietrofront di Regione, che ha assicurato che non cambierà nulla. Ma sul futuro del presidio resta l’incertezza.

Non solo una sala gremita, ma tante infatti anche le persone in piedi o in coda sulle scale e nel piazzale sottostante. Tutti insieme per chiedere, come dice il titolo dell’incontro, un “SOS per l’ospedale di Menaggio” e maggiore chiarezza su quello che sarà. Ieri anche il personale dell’ospedale di Menaggio si è unito alla protesta del territorio: dopo l’assemblea delle rappresentanze sindacali unite Cgil, Cisl e Uil, è stato proclamato lo stato di agitazione.

Durante l’incontro gli interventi del Comitato per la difesa del presidio, dei cittadini, dei rappresentanti sindacali e anche per personale sanitario. Presenti anche diversi esponenti del Partito Democratico: la deputata dem Chiara Braga, i consiglieri regionali del Pd Angelo Orsenigo e Pierfrancesco Majorino e Daniele Valsecchi del Pd comasco.

“Questa partecipazione deve essere un segnale soprattutto per i sindaci” sottolineano dal Comitato, ribandendo che “il nostro impegno non termina qui. Continueremo a lottare per il nostro Ospedale”.