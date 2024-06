Cantiere in via Borgovico a Como, al via da lunedì 1° luglio. Una settimana prima rispetto alla data dell’8 luglio precedentemente annunciata dall’amministrazione, inizieranno dunque gli interventi di sostituzione della condotta dell’acquedotto comunale. Una decisione annunciata dal Comune e dalla società Lereti per cercare di concludere i lavori entro il mese di agosto.

I timori principali sono legali alla viabilità in città. In vista della partenza del cantiere il sindaco di Como Alessandro Rapinese è tornato a rivolgere un appello ai cittadini. “Il mio timore è che le zone di città che possa risentire maggiormente dei disagi siano Monte Olimpino, Ponte Chiasso e Sagnino. Ci vuole la massima collaborazione, comaschi portate pazienza e se potete usate alternative. Quella parte di città avrà delle conseguenze e anche io cercherò di evitarla”, ha detto il primo cittadino.



Quello di via Borgovico nuova è infatti uno dei cantieri più delicati per le inevitabili conseguenze sulla viabilità in città. L’amministrazione comunale, in una nota, nei giorni scorsi ha spiegato che “dopo attenti studi per limitare i disagi, la zona della via Borgovico “nuova” interessata dal cantiere sarà, in direzione Cernobbio, a senso unico di marcia. Il traffico in arrivo in città dalla via per Cernobbio sarà deviato alla rotonda fronte Iperal di Monte Olimpino e l’accesso in città sarà consentito dalla via Nino Bixio. In via Bixio, per questioni connesse a esigenze dei pullman doppi, viene istituito, in direzione centro città, senso unico di marcia tra la rotonda all’altezza di via XXVII Maggio e la via Borgovico “vecchia”. Il cantiere sarà attivo tutti i giorni dalle 7 alle 22.