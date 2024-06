Il maltempo ha colpito ancora. A pagarne le spese questa volta è la Vallemaggia, in Ticino. Una frana ha colpito la zona di Fontana, le valli Bavona, Lavizzara e di Campo sono isolate e non più raggiungibili via terra e alcune abitazioni e campeggi lungo il fiume Maggia sono stati evacuati. E ora iniziano a contarsi le prime vittime. A farlo sapere è la polizia cantonale.

Nella zona Fontana investita dalla frana, sono stati recuperati dai soccorritori della Rega i corpi di due persone, attualmente in fase di identificazione. E sono in corso le ricerche di una terza persona che risulta dispersa.

Evacuata una colonia

Diverse le evacuazioni in corso. A Mogno i soccorritori stanno lavorando per portare via da una colonia una settantina di persone tra bambini e educatori. A Peccia invece ci sono 300 persone per un torneo locale di calcio: al vaglio le modalità per portarle al sicuro. La polizia assicura che in entrambi i casi gli ospiti stanno bene e non hanno riportato conseguenze.