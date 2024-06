Violenti temporali hanno colpito durante la notte la Vallemaggia, tanto da provocare un’importante frana in zona Fontana. Alcune persone sono disperse. A comunicarlo è la polizia cantonale.

Il maltempo ha reso difficoltosi anche i soccorsi. Diverse infatti le interruzioni e le zone non percorribili: il ponte di Visletto è stato travolto dalle acque. Interrotta quindi la strada cantonale con le valli Bavona, Lavizzara e di Campo che non sono raggiungibili via terra. La polizia informa che diversi campeggi presenti lungo il fiume Maggia sono stati evacuati.

Nella zona maggiormente colpita le comunicazioni e l’elettricità sono interrotte. “Per facilitare le operazioni di soccorso si invita la popolazione a ridurre al minimo gli spostamenti e a non recarsi nei luoghi colpiti dal maltempo” è l’invito della polizia cantonale. È ora operativo uno Stato maggiore regionale di condotta per il coordinamento degli enti di primo intervento.

Attivato un call center per segnalazioni

La polizia cantonale comunica che è attivo un call center nella Centrale comune d’allarme (CECAL). Il numero di chiamata è: 0840 112 117.

Lo scopo della linea è avere informazioni da parenti o amici della presenza di conoscenti nella zona toccata dal maltempo. Questo per fornire informazioni utili per le ricerche. “Si invita a non sovraccaricare le linee del call center, della CECAL nonché dei numeri di urgenza per richieste generiche sull’accaduto” avverte la polizia cantonale.