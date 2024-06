La data X è arrivata. Domani parte il cantiere di via Borgovico nuova. L’incubo per gli automobilisti e i residenti della zona si fa concreto.



Inizialmente l’avvio era previsto per lunedì 8 luglio, poi però il Comune, insieme alla società Lereti, ha deciso di anticipare di una settimana gli interventi di sostituzione della condotta dell’acquedotto comunale con la speranza che i lavori possano concludersi entro il mese di agosto.

Gli interventi precedenti erano stati avviati nell’estate del 2021, poi però la precedente amministrazione li aveva sospesi subito dopo per le pesanti ripercussioni sul traffico. “Non si può più rinviare – ha più volte ribadito il sindaco Alessandro Rapinese – sono interventi imprescindibili perché stiamo parlando di acqua potabile che disperdiamo ogni giorno”. Perciò pur sapendo che, come aveva detto il sindaco nelle scorse settimane, “il cantiere potrebbe avere un impatto devastante sulla viabilità”, si deve partire con i lavori.

Il sindaco: “Timori per Monte Olimpino, Ponte Chiasso e Sagnino”

“Il mio timore – ha detto il sindaco Alessandro Rapinese – è che le zone di città che possa risentire maggiormente dei disagi siano Monte Olimpino, Ponte Chiasso e Sagnino. Da Monte Olimpino per esempio potrebbero esserci disagi in uscita dalla Svizzera per la forte presenza di turisti che arrivano in città”. Da qui l’appello alla cittadinanza: “Vi prego di portare pazienza e, se potete, cercate di usare strade alternative. Quella parte di città avrà delle conseguenze e anche io cercherò di evitarla. Ci vuole la massima collaborazione” ha affermato Rapinese.

Le variazioni alla viabilità

Quello di via Borgovico nuova è infatti uno dei cantieri più delicati per le inevitabili conseguenze sulla viabilità in città. L’amministrazione comunale, in una nota, nei giorni scorsi ha spiegato che “dopo attenti studi per limitare i disagi, la zona della via Borgovico “nuova” interessata dal cantiere sarà, in direzione Cernobbio, a senso unico di marcia. Il traffico in arrivo in città dalla via per Cernobbio sarà deviato alla rotonda fronte Iperal di Monte Olimpino e l’accesso in città sarà consentito dalla via Nino Bixio. In via Bixio, per questioni connesse a esigenze dei pullman doppi, viene istituito, in direzione centro città, senso unico di marcia tra la rotonda all’altezza di via XXVII Maggio e la via Borgovico “vecchia””.

Il cantiere sarà attivo tutti i giorni dalle 7 alle 22. Le disposizioni saranno sempre in vigore, anche a cantiere fermo.