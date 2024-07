Da oggi e per i prossimi due mesi la viabilità comasca sarà fortemente e inevitabilmente condizionata dal cantiere di via Borgo Vico. Come da programma al via, infatti, i temuti lavori e di conseguenza anche le deviazioni di percorso e le ripercussioni sul traffico soprattutto nelle ore di punta.

Da questa mattina poco dopo le 8 le limitazioni e le prime operazioni. Polizia locale e movieri in azione nei punti critici. Già a partire dalla rotonda di piazza Santa Teresa, poi alla rotatoria di Villa Olmo e naturalmente di nuovo allo snodo tra via Bellinzona e via Bixio. Snodo presidiato dallo stesso sindaco sin dalle prime ore per valutare le conseguenze sui quartieri di Monte Olimpino, Sagnino e Ponte Chiasso. “L’impatto è sicuramente importante – ha detto il sindaco Alessandro Rapinese – è evidente con un cantiere su un’arteria come la Borgo Vico. Personalmente credevo peggio ma vorrei che fosse meglio. Quindi stiamo cercando di capire come migliorare ulteriormente”.

Al via dunque – con una settimana di anticipo rispetto alle comunicazioni iniziali – gli interventi di sostituzione della condotta dell’acquedotto comunale. Una decisione annunciata dal Comune e dalla società Lereti per cercare di concludere i lavori entro il mese di agosto.

“Ci vuole la massima collaborazione, comaschi portate pazienza e se potete usate alternative”. Questo l’appello dell’amministrazione.

Rallentamenti e code sono stati inevitabili. In particolare per chi doveva imboccare la BorgoVico. C’è chi ha impiegato anche più di 20 minuti da Sant’Agostino a Villa Olmo. Viale Rosselli per tutto il giorno ha visto un lungo serpentone di auto incolonnate.

Il percorso alternativo

Sulla Borgo Vico “nuova” si viaggia a senso unico soltanto in direzione Cernobbio. Il traffico in arrivo dalla via per Cernobbio viene deviato lungo via Bellinzona fino alla rotonda fronte supermercato di Monte Olimpino, l’accesso in città è consentito dalla via Nino Bixio che nell’ultimo tratto verso il centro – tra la rotonda all’altezza di via XXVII Maggio e piazza Santa Teresa – diventa a senso unico. Il cantiere sarà attivo tutti i giorni dalle 7 alle 22.