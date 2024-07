Il caso dell’ospedale di Menaggio approda domani in aula in consiglio regionale. La maggioranza ha depositato un documento in cui chiede il mantenimento dei servizi attuali del presidio Erba-Renaldi. Critiche dall’opposizione.

Il testo approvato dai consiglieri di maggioranza impegna la giunta regionale e l’assessore competente “a non effettuare variazioni nella offerta assistenziale erogata dal presidio di Menaggio mantenendone inalterata la attuale situazione, incluso il pronto soccorso”. Il documento invita poi “a continuare, tenendo conto delle situazioni epidemiologiche, socio-economiche, territoriali e in considerazione dei vincoli economico-finanziari e della disponibilità delle risorse umane, le azioni di analisi e coinvolgimento delle amministrazioni locali e della cittadinanza, al fine della definizione del progetto di potenziamento e valorizzazione del presidio di Menaggio e il suo ruolo nella rete di emergenza urgenza e a coinvolgere le amministrazioni locali nella definizione di azioni di supporto innovative al progetto”.

“Abbiamo fatto un importante lavoro di squadra con tutti i rappresentanti comaschi della maggioranza, arrivando alla stesura di un testo condiviso anche dall’assessore Bertolaso – commenta l’assessore regionale all’Università Alessandro Fermi – La mozione, che spero verrà votata all’unanimità dal consiglio regionale, ribadisce la necessità del mantenimento del pronto soccorso e l’importanza del presidio di Menaggio che dovrà essere rilanciato con un progetto condiviso con le amministrazioni del territorio”.

“Abbiamo scritto un documento che ribadisce con chiarezza non solo il mantenimento del pronto soccorso, ma il potenziamento dell’intero ospedale di Menaggio con il pieno coinvolgimento dei sindaci del territorio”, commentano Sergio Gaddi e Anna Dotti, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Critico invece il consigliere del Pd Angelo Orsenigo. “Continua la presa in giro nei confronti del territorio e dei cittadini lariani – denuncia – Hanno presentato la loro mozione per mantenere l’ospedale nelle condizioni critiche di sempre, di fatto, sull’orlo del baratro. Trovo surreale che la posizione comune trovata con i consiglieri del territorio per una piena riattivazione del pronto soccorso e dell’ospedale sia stata accantonata in favore di un documento privo di certezze e irrispettoso delle posizioni del territorio”.

I sindaci del medio e Altolario intanto hanno inviato una lettera alla Regione chiedendo un impegno per il potenziamento e la difesa dell’ospedale di Menaggio.