Una lite per una partitella di calcio sul campo sportivo della parrocchia di Rebbio, ieri pomeriggio, è degenerata al punto da richiedere l’intervento di carabinieri, polizia e polizia locale. Sono stati esplosi anche alcuni colpi a salve con una scacciacani e si conta pure un ferito, un ghanese di 23 anni residente a Como, colpito in testa con una bottiglia e schiaffeggiato. Portato al Sant’Anna, non è in gravi condizioni.

I carabinieri hanno denunciato per procurato allarme e minaccia un 22enne comasco accusato di aver sparato i colpi in aria e per porto abusivo di coltello un salvadoregno di 24 anni che ha cercato di liberarsi di un coltello e di un martelletto frangivetro.