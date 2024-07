Solbiate con Cagno e Gargnano, in provincia di Brescia. Due giovani comaschi hanno perso la vita nelle scorse ore per le conseguenze in entrambi i casi di un tragico incidente. Ieri, in uno scontro con la moto del fratello è morto Luca Guastella, 28enne di Fino Mornasco, da poco trasferitosi a Como. E’ morto in ospedale nelle scorse ore invece un 17enne di Albiolo, Ilario Zappa, ricoverato a Varese dopo una caduta dallo scooter nella tarda serata di venerdì scorso.

Luca Guastella ieri era uscito in moto con il fratello Andrea, un cugino e altri amici. Poco prima di mezzogiorno, in provincia di Brescia, sulla strada che costeggia il lago di Valvestino, il 28enne avrebbe perso il controllo della moto affrontando una curva e si sarebbe scontrato con il fratello. Dopo l’impatto il centauro è caduto a terra. La moto è andata a sbattere sul guardrail ed è rimasta bloccata, mentre Luca è scivolato nel dirupo, precipitando per decine di metri. Un volo che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Il fratello, 31 anni, ferito fortunatamente non in modo grave ha chiamato i soccorsi. Complesse le operazioni per recuperare Luca. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino, oltre alla polizia stradale di Brescia. E’ stato inviato anche l’elicottero del 118, ma il 28enne era purtroppo già morto quando è stato raggiunto dai soccorritori. Luca Guastella lavorava in Svizzera ed era un volontario della Croce Rossa di San Fermo. Il giovane abitava a Fino Mornasco ma da qualche tempo sembra si fosse trasferito a Como con la compagna.

Tragica sorte anche per Ilario Zappa, 17 anni, residente ad Albiolo, studente della Magistri Cumacini. Nella tarda serata di venerdì scorso, mentre percorreva in scooter la strada da Cagno verso Albiolo, avrebbe perso il controllo del motorino e sarebbe caduto a terra. Inizialmente le condizioni del ragazzo non sembravano critiche, ma la situazione sarebbe poi precipitata e per il giovane, ricoverato all’ospedale di Varese, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Accertamenti dei carabinieri sulla dinamica del tragico incidente.