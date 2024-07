Via Borgo Vico, aperto il cantiere. Da questa mattina intorno alle 8 sono scattate le modifiche alla viabilità cittadina. Polizia locale e movieri in azione nei punti critici. Già a partire dalla rotonda di piazza Santa Teresa, poi alla rotatoria di villa Olmo e naturalmente di nuovo allo snodo tra via Bellinzona e via Bixio.

Alla rotatoria di Monte Olimpino era presente il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, che ha voluto monitorare personalmente il punto che più lo preoccupa per le conseguenze sui quartieri di Monte Olimpino, appunto, Sagnino e Ponte Chiasso.

Il sindaco Alessandro Rapinese a Monte Olimpino

Le modifiche alla viabilità comportano per la via Borgo Vico nuova il senso unico in salita verso Cernobbio. Chi è diretto a Como all’altezza della rotonda di Villa Olmo viene deviato lungo via Bellinzona e poi indirizzato in via Bixio (strada che nella parte finale – nel tratto compreso tra via XXVII Maggio e piazzale Santa Teresa diventa a senso unico in direzione centro città). “Sono molto preoccupato l’impatto è sicuramente importante – ha detto il primo cittadino – chiudere un’arteria come la Borgo Vico è evidente che qualche problema lo crea. Personalmente credevo peggio ma vorrei che fosse meglio. Quindi stiamo cercando di capire come migliorare ulteriormente”.