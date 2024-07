Lavori in via Borgovico al test del traffico. Code e disagi soprattutto nell’area della città che si trova in prossimità del cantiere. Forti rallentamenti questa mattina si sono verificati sul lungolago dall’incrocio con viale Cavallotti, in direzione di via Borgovico. Code in via Bixio in direzione Como.

Traffico interno questa mattina si è verificato su un altro punto della città, forse per aggirare l’ostacolo del cantiere. Traffico e forti rallentamenti anche nella zona di Lazzago e all’uscita dell’autostrada A9.

Secondo giorno di interventi. Polizia locale e movieri in azione nei punti critici: dalla rotonda di piazza Santa Teresa, alla rotatoria di Villa Olmo e naturalmente di nuovo allo snodo tra via Bellinzona e via Bixio.

Sulla Borgovico “nuova” da ieri mattina – come noto – si viaggia a senso unico soltanto in direzione Cernobbio. Il traffico in arrivo dalla via per Cernobbio viene deviato lungo via Bellinzona fino alla rotonda fronte supermercato di Monte Olimpino, l’accesso in città è consentito da via Nino Bixio che nell’ultimo tratto verso il centro – tra la rotonda all’altezza di via XXVII Maggio e piazza Santa Teresa – diventa a senso unico. Il cantiere sarà attivo tutti i giorni dalle 7 alle 22 fino al termine del mese di agosto.