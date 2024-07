Una donna di 45 anni della provincia di Monza e Brianza è stata denunciata per omicidio stradale. In base agli ulteriori accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Cantù, che hanno passato in rassegna le immagini delle telecamere della zona, è emerso che la vettura della donna avrebbe causato l’incidente la sera del 26 giugno scorso a Turate. Schianto in seguito al quale ha perso la vita un giovane di 23 anni, Riccardo Legnani, di Rescaldina.



Da quanto è emerso, nel filmato si vedrebbe l’auto arrivare dalla direzione opposta rispetto alla moto sulla quale viaggiava il giovane. I mezzi sarebbero entrati in contatto. La vettura si sarebbe allontanata senza fermarsi mentre il giovane ha poi perso il controllo della moto. Inizialmente sembrava che il motociclista avesse fatto tutto da solo ma le ulteriori verifiche hanno portato – come detto – alla denuncia all’autorità giudiziaria per omicidio stradale.