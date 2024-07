La Pallacanestro Cantù ha raggiunto un accordo, per la stagione 2024-25 e opzione per la successiva, con Matteo Piccoli reduce da due stagioni di alto livello a Cremona.

Piccoli è nato a Varese il 2 aprile 1995. Con un’altezza di 195 cm e un peso di 91 kg, è un esterno in grado di giocare sia come guardia, che come ala. Giocatore di grande energia, capace di rendersi utile alla squadra in diversi modi, in particolare nella metà campo difensiva.

“Sono estremamente contento di essere in una società importante come Cantù. Per un giocatore come me che fa della lotta e dell’entusiasmo la sua forza, arrivare in una piazza con una tifoseria così, che trasmette un’energia impareggiabile, è un grande plus. Non vedo l’ora di poter combattere insieme ai tifosi per il nostro obiettivo”. Queste le prime parole da giocatore. “È un emozione essere qua – ha detto Piccoli – so che per vincere i campionati non serve solo essere bravi giocatori ma anche costruire una squadra e per farlo servono persone che sappiano mettersi a diposizione e io sono questo tipo di giocatore. Mi sto già preparando fisicamente e mentalmente per agosto, sono incredibilmente felice e non vedo l’ora di iniziare”.

“Quando valutiamo un giocatore non teniamo in considerazione solo le caratteristiche tecniche. Lo spirito e le motivazioni per noi sono qualità altrettanto imprescindibili”. Ha dichiarato il presidente di Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi. “Tutti abbiamo delle motivazioni, ma la differenza sta nel saperle mantenere davanti a ostacoli, difficoltà e problemi. Matteo Piccoli ben rappresenta tutto ciò e per questo mi fa piacere che la sua scelta sia ricaduta su di noi, nonostante le richieste di altri Club”.

“Sono molto contento dell’accordo raggiunto con Matteo, perché è un giocatore che negli ultimi anni ha vissuto da protagonista prima la promozione e poi la fantastica stagione in A di Cremona. Questa sua esperienza ci sarà molto utile”. E’ il commento di coach Nicola Brienza. “Lo considero un giocatore in grado di fare tante di quelle cose importanti che aiutano una squadra a vincere. In un gruppo come il nostro, che ha un obiettivo importante, avere gente con questa mentalità fa la differenza”.

La carriera

Dopo essere cresciuto nelle giovanili della Robur et Fides Varese, esordisce con la prima squadra in Serie B Nazionale nella stagione 2014-15. Nella stagione successiva inizia la sua carriera in A2 trasferendosi a Chieti. Qui si guadagna fin da subito un ruolo importante, con tanti minuti a disposizione per crescere. Al termine della sua seconda stagione in Abruzzo, Piccoli sceglie di proseguire la sua avventura in A2 a Jesi, con cui raggiunge per la prima volta i playoff. La tappa successiva è un biennio a Piacenza, dove continua a migliorare le proprie cifre di stagione in stagione. Nell’annata sportiva 2020-21 si trasferisce a Rieti, ma i suoi 8 punti di media nei playout non bastano ai laziali per evitare la retrocessione. Piccoli rimane però in A2, trasferendosi a San Severo, dove si consacra definitivamente come garanzia per la categoria grazie a una stagione chiusa con una valutazione media in doppia cifra. Arriva così la chiamata di Cremona. Con la maglia della Vanoli è autore di una grande annata, coronata dal premio di MVP della Finale di Coppa Italia LNP. Si guadagna la riconferma per la stagione successiva, in cui fa il suo esordio nella massima serie e si ritaglia un ottimo spazio anche nelle rotazioni di una squadra di Serie A.