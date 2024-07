I carabinieri di Lurago d’Erba hanno arrestato in flagranza per tentato furto aggravato una 34enne rumena, senza fissa dimora, che stava cercando di rubare cosmetici per 200 euro da un negozio, notata dagli addetti che hanno poi chiesto l’intervento dei militari. I colleghi di Mariano Comense hanno, invece, eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla magistratura di Monza nei confronti di una donna di 44 anni che dovrà espiare una pena di 2 anni e mezzo per concorso in rapina. Stesso provvedimento eseguito dai colleghi di Turate per un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, perché avrebbe minacciato con violenza i vicini di casa. Infine a carabinieri di Lurate Caccivio hanno denunciato una 44enne per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. La notte del 30 giugno aveva chiesto aiuto alla centrale operativa dicendo di essere stata aggredita fuori da un locale. Poi all’arrivo dei militari ha opposto resistenza e li ha insultati.