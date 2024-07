Cantiere delle paratie di Como, oggi – 4 luglio – avrebbe dovuto riaprire a cittadini e turisti il lungolago fronte piazza Cavour e il tratto verso i giardini della città. Poi il cambio di programma – comunicato dia vertici regionali – e la nuova data slittata al 23 luglio. Tre settimane di ritardo rispetto alla tabella di marcia annunciata. “Per una questione di agende e per rendere compatibili i lavori tra Regione e Comune di Como, è stato concordato con l’amministrazione comunale la nuova data anche per effettuare un sopralluogo”, è la comunicazione arrivata nei giorni scorsi dalla Regione sul rinvio dell’apertura.

L’obiettivo di Regione e Comune, diversamente da quanto avvenuto per la riapertura del primo tratto da piazza Sant’Agostino fino alla nuova biglietteria, è rendere possibile il passaggio a comaschi e turisti su un’ampia parte di lungolago permettendo quindi all’amministrazione comunale di iniziare con le opere che riguardano gli arredi urbani, quindi aiuole, piante e panchine. E a proposito delle sedute, realizzate sul prototipo del modello disegnato dal designer comasco Ico Parisi, nelle scorse ore ne sono state posizionate 25, in maniera speculare a quanto già avvenuto nel tratto di passeggiata completato, ossia quello che si estende da piazzale Matteotti fino alla nuova biglietteria a Lago. Successivamente i tecnici comunali dovranno provvedere alla realizzazione e alla posa delle fioriere e del verde. Probabilmente per le nuove piantumazioni occorrerà tenere conto delle condizioni meteo.

Successivamente all’apertura del 23 luglio – se non ci dovessero essere nuovi intoppi – resterà da completare l’area vicino a piazza Cavour dove verrà realizzata la sala d’aspetto per chi è in attesa dei battelli con annesso locale tecnico e una fascia di circa 3 metri lungo l’ultimo tratto che conduce ai giardini, dove dovranno essere posizionate le paratie antiesondazione. Occorrerà invece aspettare l’autunno per l’arrivo dei nuovi parapetti sul lungolago della città.