Esordio con la Juventus a Torino il 18 agosto per il Como neopromosso in serie A. I lariani disputeranno le prime tre partite del campionato in trasferta e solo alla quarta giornata, il 15 settembre, è previsto il debutto in casa. Resta da chiarire se per quella data sarà possibile giocare al Sinigaglia.

Il calendario è stato annunciato oggi ufficialmente dalla Lega Serie A. Il Como, neopromosso, ha ottenuto di disputare appunto tre giornate in trasferta. Solo dopo la pausa per le nazionali i lariani affronteranno la prima sfida in casa e ospiteranno il Bologna.

Dopo l’esordio con la Juve, le due successive sfide in trasferta saranno contro Cagliari e Udinese. Como-Bologna sarà la prima sfida interna. Seguiranno poi le partite contro Atalanta, Hellas Verona, Napoli, Parma, Torino, Lazio, Empoli, Genoa e Fiorentina.

Il primo dicembre è in calendario la sfida tra il Como e il Monza che sulla panchina in questa stagione si presenta con l’ex campione Alessandro Nesta. Nel turno successivo, l’8 dicembre i lariani torneranno a confrontarsi con il Venezia, questa volta nella massima serie. Toccherà poi alla Roma, che sarà in trasferta contro il Como. Nell’ultima giornata prima di Natale, il 22 dicembre, i lariani torneranno a San Siro per la sfida contro l’Inter. Como Lecce sarà la sfida proposta alla penultima giornata. Il girone di andata per il Como si chiuderà il 5 gennaio, quando la squadra neopromossa affronterà in casa il Milan.

Lazio Como aprirà il girone di ritorno. Tra le sfide clou quella con la Juventus in casa in 9 febbraio. La fida contro il Milan sarà a San Siro il 16 marzo, mentre l’ultima partita di campionato, il 25 maggio sarà in casa contro l’Inter.

“Questo giorno simboleggia l’inizio della nostra esperienza in Serie A – commenta Carlalberto Ludi, direttore generale e sportivo del Como 1907 – Ci approcciamo alla stagione con tanta energia e ambizione ma allo stesso tempo con la consapevolezza che sarà difficile e diversa dalle ultime annate. Siamo e saremo sempre pronti per dare il massimo. L’inizio del campionato è qualcosa di speciale, perché ci confronteremo con una delle eccellenze del calcio italiano e mondiale. Non sarà facile, e lo sappiamo, però abbiamo dimostrato che questa società, questi giocatori e questo staff tecnico sanno affrontare le difficoltà e raggiungere gli obiettivi che vengono prefissati”.