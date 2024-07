All’interno del Festival Como Città della Musica, all’Arena del Teatro Sociale di Como martedì 9 luglio alle 21.30 arriva “The King of Rock’n’Roll”: Elvis the Musical, regia e ideazione di Maurizio Colombi, regista di grandi successi come Peter Pan, Rapunzel, La Regina di Ghiaccio, mentre la direzione musicale è di Davide Magnabosco e le coreografie sono di Rita Pivano.

Uno spettacolo all’insegna dei successi di Presley a partire dagli anni ‘50 fino al 1977, con in scena 18 performer e una band dal vivo, accompagnati da una ricca scenografia e video. Canzoni come Jailhouse Rock, It’s now or never, Suspicious Mind, My Way, That’s all right mama, Always on my mind e le tante altre indimenticabili colonne sonore che accompagneranno il pubblico durante lo spettacolo.