“L’ospedale di Menaggio è un punto di riferimento fondamentale per il territorio e chiediamo un confronto e un dialogo aperto per garantire la difesa e il potenziamento del presidio. Serve mantenere un’offerta sanitaria dignitosa, che si occupi della salute dei cittadini residenti e dei turisti presenti nel periodo estivo”.

Appello congiunto dei sindacati della funzione pubblica e dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil per chiedere certezze e un percorso condiviso sul futuro del presidio Erba Renaldi. “Ribadiamo la necessità di agire su alcuni elementi a garanzia della tutela della salute delle persone e famiglie del territorio – scrivono Cgil, Cisl e Uil – La struttura ospedaliera di Menaggio è un importante punto di riferimento e chiediamo un dialogo aperto per garantire

Un pronto soccorso aperto 24 ore su 24 e il servizio di emergenza e urgenza Areu, con conseguente apertura del reparto di rianimazione già pronto e in attesa di collaudo”.

Le organizzazioni sindacali chiedono inoltre di “ripristinare l’attività chirurgica e i relativi reparti di degenza e il reparto di psichiatria già attivo, riorganizzando il servizio in accordo con i sindaci, valorizzando come fatto in passato la sinergia tra azienda ospedaliera e comunità locale”.

Le organizzazioni sindacali chiedono misure di sostegno anche per il personale. “C’è la necessità di garantire certezze a chi lavora oggi in ospedale a Menaggio e a chi ci lavorerà in futuro attraverso un’attenta e oculata programmazione sanitaria”, sottolineano Cgil, Cisl e Uil.

“La rete composta da sindaci, consiglieri regionali, azienda speciale, sindacati, associazioni e comitati territoriali deve collaborare a un progetto condiviso – concludono le organizzazioni sindacali – Serve immaginare un nuovo modello di sostegno alla sanità integrato con il territorio e trasversale. E’ già stato chiesto un incontro urgente al direttore generale dell’Asst Lariana e siamo in attesa di una convocazione del prefetto perché è stato proclamato lo stato d’agitazione. Rivolgiamo quindi un appello a tutte le parti coinvolte al confronto e alla sinergia”.