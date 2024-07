Ruba il borsello di servizio a un agente della polizia locale di Como, poi, una volta fermato e portato al comando, aggredisce i vigili. E’ scattato l’arresto ieri sera per un polacco di 38 anni, senza fissa dimora, già destinatario di un Daspo urbano che gli vieterebbe l’ingresso nel capoluogo lariano. Alle 18.45 di ieri, l’uomo si è avvicinato a un agente in servizio tra via Recchi e via Rosselli per gestire la viabilità in relazione al cantiere di via Borgo Vico.

L’uomo ha rubato il borsello ed è fuggito. Raggiunto poco dopo, aveva ancora con sé il borsello, ma all’interno non c’era più il tablet di servizio, trovato poi in uno zaino personale del 38enne. Portato al comando, il polacco ha aggredito gli agenti ed è stato arrestato. Dai controlli è emerso che era già destinatario di un provvedimento di Dacur e non avrebbe dunque dovuto essere in città.

Processato oggi con rito direttissimo, ha patteggiato 8 mesi ed è stato rimesso in libertà.