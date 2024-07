Balneazione: rischi molto alti nei corsi d’acqua del Sopraceneri, in Ticino. L’allerta è della Commissione cantonale di prevenzione e di sensibilizzazione “Acque sicure”. Le abbondanti e frequenti precipitazioni di pioggia e in particolare di neve in alta quota nel corso dei mesi primaverili sta provocando in queste ultime settimane un innalzamento del livello dell’acqua in tutti i fiumi e torrenti. L’invito dunque è alla prudenza e a una valutazione attenta dei pericoli in caso di balneazione.

Viene inoltre ribadito il divieto generale di balneazione a fini precauzionali sul fiume Maggia e, in presenza di detriti, sulle rive del lago Maggiore in zona Locarno, Ascona e Tenero diramato dallo Stato maggiore regionale di condotta attivo per far fronte ai recenti eventi accaduti in Vallemaggia.