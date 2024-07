Nella prossima stagione si separeranno le strade della Pallacanestro Cantù e Fabrizio Frates, direttore tecnico e sportivo nell’ultimo triennio. “Fabrizio è stato protagonista di alcuni momenti che rimarranno per sempre nella storia della pallacanestro italiana e canturina. – dichiara il presidente Roberto Allievi – Lascia un ricordo importante anche in questa sua ultima avventura in Pallacanestro Cantù, in cui ho potuto apprezzarne la collaborazione e la dedizione. Gli auguro di raccogliere grandi soddisfazioni nel suo futuro professionale”.

Già membro della Hall of Fame di Pallacanestro Cantù, Frates ha iniziato la sua lunga avventura a Cantù prima come allenatore del settore giovanile e successivamente della prima squadra. Nelle sue prime tre stagioni da capo allenatore si è guadagnato un posto nella storia alzando la Coppa Korac del 1991, ultimo trofeo europeo conquistato dal Club. Un rapporto poi proseguito in altre due occasioni: prima con un’altra stagione in panchina nel 1998-99 e infine con il ritorno da dirigente nel 2021.