Fino a due ore di attesa per un esame del sangue. Terminali a rilento, lunghe attese e caos questa mattina al punto prelievi della casa di comunità di via Napoleona a Como. Uno degli utenti ha perso il controllo, ha iniziato a inveire e lanciare oggetti ed è stato necessario anche l’intervento degli addetti alla vigilanza dell’Asst Lariana.

Nonostante la giornata estiva, gli accessi al punto prelievi oggi sono stati decine. Il sistema però ha registrato problemi fin dal mattino presto, con la rete in tilt e attese lunghissime per i pazienti in coda. Un disagio per i presenti, che ha fatto anche crescere la tensione.

Uno degli utenti in attesa, che aveva accompagnato la moglie, ha perso il controllo, ha iniziato a inveire contro il personale ed è intervenuta la vigilanza per riportare la calma.

A causare i disagi, come spiegano dall’Asst Lariana, l’ennesimo malfunzionamento della rete Siss del sistema informatico regionale delle strutture sanitarie. Il sistema in tilt ha rallentato e in parte bloccato le procedure di registrazione dei pazienti, di pagamento e di accesso agli esami, causando inevitabilmente lunghe attese.