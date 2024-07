Prima giornata di allenamenti per il Como, che dopo la fase preliminare in Sardegna, oggi ha iniziato il lavoro verso la nuova stagione di serie A. Il campionato dei lariani scatterà il 19 agosto, con la sfida in trasferta contro la Juventus. La seduta si è svolta al mattino al centro sportivo di Mozzate a porte chiuse. Non ammessi né stampa, né tifosi. Presenti anche gli ultimi acquisti, Andrea Belotti e Alberto Dossena, in attesa di ulteriori nuovi arrivi dal mercato. La preparazione “casalinga” agli ordini di mister Cesc Fabregas andrà avanti fino a sabato, poi il trasferimento a Marbella, in Spagna. Nel pomeriggio la squadra è stata poi ricevuta in Comune dal sindaco Alessandro Rapinese.

I giocatori convocati

Samuel Ballet, Federico Barba, Daniele Baselli, Alessandro Bellemo, Andrea Belotti, Pierre Bolchini, Matthias Braunoder, Tommaso Cassandro, Alberto Cerri, Moutir Chajia, Marco Cutro, Patrick Cutrone, Lucas Da Cunha, Alberto Dossena, Tommaso Fumagalli, Alessandro Gabrielloni, Simone Ghidotti, Niko Gioacchini, Edoardo Goldaniga, Nickolas Ioannou, Alessio Iovine, Ben Kone, Peter Koavacik, Matteo Loverre, Oliver Abildgaard, Cas Odenthal, Marco Sala, Adrian Semper, Gabriel Strefezza, Simone Verdi, Mauro Vigorito.