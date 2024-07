Dodici vittorie per i tennisti italiani divise tra maschile (6), femminile (4) e doppio misto (2), due successi per i portacolori della Germania arrivati entrambi nelle categorie più giovani del maschile (Over 35 e 40), una per il Brasile (Over 30 maschile) e due per la Svizzera, con l’Over 45 maschile e l’Over 40 femminile. Sono stati questi i risultati dell’Hilton Lake Como Championship, il torneo internazionale inserito nel tabellone mondiale Itf Senior che si è disputato sui campi del Tennis Como dall’1 al 7 luglio. La manifestazione era alla sua quinta edizione.

Tante le nazionalità rappresentate, l’Italia e la Svizzera ovviamente ma anche Cile, Grecia, Messico, Monaco, Olanda, Lituania, Polonia, Stati Uniti d’America, Svezia, Brasile, Germania. Alla fine i tabelloni organizzati sono stati diciassette, dieci tra gli uomini, cinque tra le donne e due di doppio misto. In generale sono stati pochi i doppi, solo quattro (compresi i due del misto) mentre sono stati tanti i tornei di singolare, dalla categoria Over 30 fino a quella Over 75.

“Siamo riusciti a rispettare il calendario portando a termine tutte le partite e i tabelloni nei tempi previsti – ha commentato alla fine del torneo la presidente del Tennis Como, Chiara Sioli – Addirittura, visto il meteo negativo per domenica, le finali sono state disputate tutte di sabato evitando dunque il problema pioggia. I giocatori al termine erano contenti e hanno apprezzato il nostro evento. Ma è stato bello vedere anche tanti soci del circolo iscriversi e cimentarsi in un torneo internazionale. Altro elemento di novità, rispetto agli anni scorsi, è stato l’alto numero di adesioni nelle categorie più giovani, fino agli Over 40”.

Sono stati un centinaio i giocatori iscritti all’Hilton Lake Como Championship. Per il Tennis Como è stato il secondo appuntamento di rilievo della stazione dopo il Super Next Gen Italia per tennisti Under 16 e Under 18. Ora l’attenzione si sposta sul Challenger Atp “Città di Como” in calendario come sempre alla fine di agosto.

Vincitori e secondi classificati

Femminile singolare Over40: 1° posto Rita Zenunaj (Sui), 2° posto Cristina Novati (Ita); O.55: 1° Elena Scola (Ita) 2° Claudia Cappellani (Ita); O.60: 1° Laura De Vittori (Ita) 2° Chiara Sioli (Ita); O.70: 1° Mara Paterlini (Ita) 2° Teresa Lisci de Riefkohl (Mex). Femminile doppio O45: 1° posto Giovanna Arduini / Elena Scola (Ita/Ita) 2° posto Sigita Ligeikiene / Gabriele Sasnauskaite (Ltu/Ltu).

Maschile singolare Over 30: 1° Felipe Melonio (Bra) 2° Jacon Leaf (Aus); O.35: 1° Maximilian Christian Maier (Ger) 2° Jose Luis Ovando (Arg); O.40: 1° Gerald Reichl (Ger) 2° Matteo Rusconi (Ita); O.45: 1° Gianluca Franchini (Sui) 2° Stefano Gallo; O.55: 1° Marco Bianchi (Ita) 2° Roberto Devalle (Ita); O.60: 1° Marco Havè (Ita) 2° Attilio Rizzi (Ita); O.65: 1° Claudio Maraffio (Ita) 2° Carmelo Galati (Ita); O.70: 1° Aldo Ghirardi (Ita) 2° Salvatore Terrasanta (Ita); O.75: 1° Michele Bussolati (Ita) 2° Giovanni Fumagalli (Ita). Maschile doppio Over 50: 1° posto Maurizio Galea / Amedeo Chiappini (Ita/Ita) 2° Marco Zennaro / Emiliano Perlasca (Ita/Ita).

Doppio Misto Over 30: 1° posto Mariaugusta Mauri / Andrea Grieco (Ita/Ita) 2° posto Clara O’Toole / Alberto Corti (Irl/Ita); Doppio Misto Over 50: 1° posto Elena Scola / Roberto Devalle (Ita/Ita) 2° Monica Giamberini / Marco Bianchi (Ita/Ita).RispondiRispondi a tuttiInoltra