Como 1907 premiato con Inter, Atalanta, Mantova e Alcione: le cinque squadre professionistiche lombarde che si sono distinte nella stagione calcistica 2023-2024 sono state festeggiate questa mattina in Consiglio regionale, prima dell’inizio della seduta.

L’Inter è stata premiata per il suo ventesimo titolo di campione d’Italia, lo scudetto della seconda stella; l’Atalanta per la conquista del suo primo titolo europeo, l’Europa League; il Como 1907 per la promozione in Serie A dopo ventuno anni; il Mantova 1911 per il ritorno in Serie B dopo quattordici anni; l’Alcione Milano per il suo ingresso nel calcio professionistico con la conquista della Lega Pro.

“Determinazione e costanza sono le “armi” messe in campo da Inter, Atalanta, Como, Mantova e Alcione perché si riesce ad arrivare fino in fondo solo se si ha ben presente l’obiettivo – ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani – È il più bel messaggio che queste squadre ci hanno dato in questa stagione. Fare sport significa allenarsi alla vita: lo sport è sacrificio e rispetto delle regole, passione e determinazione. Si tratta di un percorso etico e sociale in cui le famiglie e le società sportive, soprattutto quelle di base, devono sentirsi coinvolte in prima persona, e nel quale le società professionistiche per la loro importanza e visibilità rivestono un ruolo fondamentale a cui non possono e non devono mai sottrarsi”.

Per l’Inter è intervenuto il Presidente Giuseppe Marotta (già direttore generale del Como all’inizio degli anni ’90); per l’Atalanta il Direttore Generale Umberto Marino; per il Como 1907 l’Amministratore Delegato Francesco Terrazzani con l’allenatore Osian Roberts; per il Mantova 1911 il responsabile dell’area scouting Vincenzo Talluto; per l’Alcione Milano i presidenti Marcello Montini e Giulio Gallazzi.