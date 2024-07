Como. Droga nelle mutande e un martello nascosto sotto la maglietta. Via Anzani a Como resta sorvegliata speciale.

Nelle scorse ore è scattato l’ennesimo controllo da parte della polizia di Stato che ha denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un nigeriano di 24 anni, irregolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine. Inoltre è stato denunciato per detenzione di oggetti atti ad offendere, un 24enne dell’Ecuador, regolare sul territorio e in possesso di permesso di soggiorno, anche in questo caso già noto alle forze dell’ordine. L’uomo durante il controllo effettuato dalla polizia è stato trovato in possesso di un grosso martello che teneva nascosto sotto la t-shirt che indossava.

Sempre durante il controllo in via Anzani gli agenti hanno fermato un cittadino nigeriano che avrebbe mostrato nervosismo che ha insospettito i poliziotti.

Gli agenti hanno dunque deciso di proseguire la perquisizione in Questura. Dall’ispezione effettuata i poliziotti hanno trovato della droga nascosta nei boxer del nigeriano. Poco più di due grammi di cocaina, suddivisi in 5 dosi. Al termine dei controlli, oltre alla denuncia a piede libero, al nigeriano è stata notificata l’espulsione e l’Ordine del Questore a lasciare il territorio entro sette giorni.