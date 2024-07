Danni causati dal maltempo, in Regione la richiesta di misure urgenti a sostegno delle aree interessate. Si tratta di due mozioni presentate rispettivamente da Anna Dotti di Fratelli d’Italia e da Giuseppe Licata di Italia Viva: entrambi i documenti sono stati approvati all’unanimità.

La richiesta è arrivata dopo i danni causati dai violenti nubifragi che hanno interessato la provincia di Como e anche i territori di Lecco, Milano e Varese. L’obiettivo l’istituzione di un tavolo con le amministrazioni comunali per la quantificazione dei danni per valutare la richiesta di contributi assicurando tempi rapidi nelle procedure di erogazione delle risorse. E’ questa in sintesi la richiesta contenuta nella mozione presentata dal gruppo Fratelli d’Italia, a cui si aggiunge il documento illustrato da Licata e sottoscritto da diversi esponenti di minoranza, che chiede al Governo il riconoscimento dello stato di emergenza con il conseguente ristoro dei danni.

“Come PD abbiamo sostenuto la proposta. Ma non è così che si affronta l’emergenza del dissesto idrogeologico – spiega il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo – Non possiamo dimenticare i danni enormi alle abitazioni di Turate, lo scorso luglio, bersagliate da una violenta grandinata che ne ha distrutto i tetti. I cittadini comaschi sono ancora in attesa degli aiuti regionali. Il governo e la Regione hanno bloccato 357 milioni di euro in ristori mai erogati” conclude Orsenigo.