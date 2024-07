Incivili, e forse l’aggettivo è anche limitativo. Irrispettosi e sicuramente privi di buona educazione. In che modo definire chi ha preso il parcheggio di via Regina a Como per una discarica? Un angolo del piazzale, proprio sotto i loculi del cimitero, è stato trasformato in discarica di rifiuti ingombranti. Approfittando della mancanza di telecamere e in una fase in cui il parcheggio non è sfruttato a pieno regime – quindi con molti spazi liberi – qualcuno ha pensato di scaricare la propria voluminosa immondizia.

Una porta, una cyclette, contenitori di vario tipo, abiti usati. Nella spazzatura c’è un po’ di tutto. Un problema che riguarda molte località del nostro Paese, come può testimoniare una ricerca delle news relativa all’argomento: l’abbandono di rifiuti ingombrati è diventato una pessima e consolidata abitudine in lungo e in largo. Ma non valga il “mal comune, mezzo gaudio”: ovunque accada, la circostanza è sicuramente da condannare.