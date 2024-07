Strage di Erba. Udienza decisiva per la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba dell’11 dicembre 2006. In Corte d’Appello a Brescia, in ritardo sull’orario previsto, l’udienza è iniziata alle 10. In aula sono presenti Olindo Romano e Rosa Bazzi, che non hanno accettato però di essere ripresi.

Presenti tutti i legali delle parti civili e Azouz Marzouk, marito e padre di due delle vittime, l’unico tra i familiari convinto dell’innocenza dei coniugi condannati all’ergastolo in via definitiva per la strage.