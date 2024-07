Conferenza stampa in amministrazione provinciale, con la presentazione di un importante accordo tra Navigazione Laghi e Asf Autolinee.

In pratica in caso di problematiche sulle linee, sia stradali, sia via lago, i possessori di un abbonamento valido di Navigazione o Asf potranno usufruire dei mezzi dell’altro vettore per completare il proprio itinerario. Di fatto quello che sta accadendo in questi giorni, con il blocco forzato degli aliscafi. Idem per domenica scorsa, quando la Statale Regina è stata interrotta per una frana, con gli utenti dei bus che sono quindi saliti sui battelli.

Le eventuali situazioni problematiche e l’estensione dell’abbonamento – che saranno comunicate sui siti ufficiali delle aziende di trasporto e sui loro canali social – subentreranno con determinate condizioni: avaria di un mezzo in servizio e impossibilità di sostituzione, interruzione stradale non programmata e imprevista, impossibilità di proseguire il servizio per motivi di sicurezza, disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza, emergenze idriche e idrogeologiche.

Un primo accordo tra società che in futuro potrebbe portare a ulteriori forme di collaborazione per quanto riguarda l’emissione dei biglietti o per la creazione di un titolo di viaggio unico che consenta di utilizzare ogni tipo di mezzo.