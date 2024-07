Un’informazione di servizio che riguarda la viabilità. Nella giornata di oggi – giovedì 11 luglio – a causa di lavori urgenti, dalle 7.30 e fine al termine degli interventi, via Muggiò a Como sarà chiusa al traffico. Per questo motivo le linee urbane 6 e 11 sono deviate in entrambe le direzioni in via Donatori di Sangue, via Turati e via Canturina.

Asf Autolinee nella pagina online dedicata agli avvisi informa che “sono soppresse le fermate Cumano, Fogazzaro, Baserga e Monticelli. Sono effettuate a richiesta tutte le fermate presenti sul percorso deviato”.