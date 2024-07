Ticino, una notte di lavori a Massagno. Tra le 20.30 del 17 luglio e le 5.30 del mattino successivo saranno in vigore alcune limitazioni al transito veicolare. Via libera agli interventi di pavimentazione tra l’imbocco di via Massagno e via San Gottardo, in corrispondenza dell’accesso al Parco Maraini. I lavori di pavimentazione verranno eseguiti in orario notturno, dalle 20:30 alle 5:30. A causa del cantiere in via Massagno, l’accesso sarà sbarrato e si invita la popolazione ad utilizzare il percorso alternativo in via Gerso.

Per i lavori in via Tesserete, l’accesso sarà agibile soltanto alle autovetture proveniente dal piazzale fermata bus della stazione ferroviaria, mentre al traffico proveniente dall’incrocio al sottopasso Besso (via San Gottardo – via Maraini – via Manzoni) verrà negato il transito verso via Massagno e via Tesserete a partire dall’incrocio del sottopasso Besso.