Maltempo, dopo pochi giorni la scena si ripete. Le abbondanti precipitazioni colpiscono ancora una volta il Nord Italia e in particolare il Comasco. Piazza Cavour e via Cairoli questa mattina presto – dopo l’ennesima bomba d’acqua – erano di nuovo allagate e di conseguenza è stato chiuso al traffico il lungolago e le auto deviate con ripercussioni sul traffico fino a Blevio. In mattinata la situazione è tornata progressivamente alla normalità dal punto di vista viabilistico. la situazione causata ancora una volta dai tombini che non reggono ciò si ripeterà – spiegano dalla Regione Lombardia – “fino a quando non sarà in funzione il nuovo sistema idraulico con le paratie e le pompe. Ad opera finita e collaudata l’acqua entrerà nelle vasche”.

In un post sui social la polizia locale nelle prime ore della mattinata ha avvisato i cittadini della “deviazione sulle corsie preferenziali via Bertinelli – via Sauro – viale Battisti – via Milano e nella Ztl via Rodari – piazza Cavour – via Cairoli”. E poi ha annunciato le riaperture.