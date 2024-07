Il maltempo che si è abbattuto in queste ore sul territorio comasco non ha risparmiato la circolazione ferroviaria, causando danni all’infrastruttura. Circolazione in tilt sulla linea transfrontaliera S10 Biasca-Bellinzona- Lugano-Chiasso-Como San Giovanni.

A causa del maltempo è stata danneggiata “l’infrastruttura ferroviaria tra le stazioni di Varese e Induno Olona”, causando ritardi fino a 60 minuti alla circolazione dei treni e variazioni di percorso. Il guasto causato dal maltempo ha generato ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso anche sulla tratta Como – Mendrisio – Varese.

Non è diversa la situazione per pendolari e viaggiatori della tratta che collega l’Italia alla Svizzera passando per Como. In questo caso a creare disagi un “guasto a un passaggio a livello, di competenza del gestore dell’infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana, nella stazione di Seregno”. Si sono verificati ritardi, ancora sulla stessa tratta che collega Chiasso – Como – Milano – Rho, a causa di un altro guasto, in questo caso a uno scambio nella stazione di Monza. Infine sulla tratta Asso-Milano nella giornata di oggi alcune corse sono state cancellate a causa di un non meglio specificato “intervento tecnico”.