Il Como è in partenza per Marbella, località della Spagna dove proseguirà il ritiro estivo in vista dell’inizio del campionato di serie A. In Andalusia è stata peraltro prevista la prima amichevole ufficiale, sabato 20 luglio, contro il Las Palmas.

La società lariana, intanto, ha annunciato il prolungamento del contratto di Patrick Cutrone al 2028. L’attaccante classe 1998, dopo aver firmato per il club della sua città nel 2022, ha contribuito in questi due anni alla crescita della squadra con 23 goal, di cui 14 nell’ultima stagione culminata con la promozione in A.

Presto si attendono annunci ufficiali dal mercato, con grandi nomi accostati alla squadra allenata da Cesc Fabregas. I nomi più caldi sono quelli dei portieri Pau Lopez e Pepe Reine, del terzino Alberto Moreno, del difensore Raphael Varane e dell’attaccante Anthony Martial.