Concorsi mirati per assumere personale all’ospedale di Menaggio e un convitto per rendere attrattiva la struttura, oltre alla presentazione di un progetto sostenibile per il rilancio del presidio inizialmente condiviso con la Regione Lombardia e, entro settembre, con le organizzazioni sindacali. Rassicurazioni importanti ma che al momento non consentono di chiudere lo stato di agitazione del personale.

E’ quanto spiega in una nota Alessandro Micello, coordinatore delle RSU, rappresentanza sindacale unitaria dell’Asst Lariana, all’esito della riunione organizzata proprio per fare il punto sullo stato di agitazione del personale dell’Erba-Renaldi. Riunione che ha fatto seguito all’incontro avvenuto il 10 luglio nel quale il direttore generale dell’Asst Lariana, Luca Stucchi ha presentato la fotografia dell’utilizzo dei servizi sanitari da parte della popolazione del territorio.

Tre i punti chiave che in parte rassicurano ma al contempo “pur considerando positivamente quanto prospettato dalla direzione strategica dell’azienda” – si legge – lo stato di agitazione non viene chiuso in attesa che si verifichino le condizioni prospettate “rinviando una qualsiasi decisione a dopo l’estate, poi verranno valutate ulteriori azioni in base agli sviluppi concreti”.

L’Asst ha annunciato concorsi mirati alla selezione del personale del comparto e dirigenti dedicati esclusivamente a Menaggio, passo fondamentale per assicurare una maggiore efficienza e qualità dei servizi. Un altro punto di rilievo – dicono i sindacati – è la proposta di realizzare un convitto nell’area dell’ex Servizio informativo di psichiatria e tossicodipendenza (SPDC) una opportunità per migliorare le condizioni di lavoro.

“Tuttavia l’elemento più significativo emerso – dicono ancora – è la presentazione di un progetto sostenibile per il rilancio del presidio e del territorio, condiviso inizialmente con l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, e, entro settembre, con le organizzazioni sindacali presenti in azienda. Iniziativa che – concludono le organizzazioni sindacali – mira anche a contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio circostante”.