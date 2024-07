Un fine settimana da bollino rosso sulle autostrade italiane, e non soltanto. E’ il secondo weekend di luglio e si registra un forte aumento di automobilisti sui percorsi che portano alle località di vacanza.

Nel Comasco la giornata è stata caratterizzata fin dal mattino dalla coda alla barriera di Grandate, con rallentamenti, prima di arrivare in Italia, anche tra Chiasso e Brogeda, di fatto la porta d’ingresso nel nostro Paese per chi proviene dalla Svizzera e dal Nord Europa.

Ancora peggiore la situazione – oltreconfine – al Tunnel del Gottardo dove sono stati registrati anche 14 chilometri di colonna, con attese di ben due ore.

Proprio in previsione di questo flusso in crescita dalla vicina Svizzera, Autostrade per l’Italia ha scelto di bloccare i lavori inizialmente programmati nella notte di venerdì, che prevedevano la chiusura dell’A9 nel tratto in prossimità della città di Como. La deviazione del traffico avrebbe portato conseguenze molto pesanti sulla viabilità locale.

La settimana prossima, in ogni caso, sono state annunciate nuove chiusure. Per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Quarcino”, dalle 22 di lunedì 15 alle 5 di martedì 16 luglio, sarà bloccato il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

Non solo, sempre dalle 22 di lunedì fino alle 6 di martedì sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo sud e Como Centro, verso il confine italo-svizzero. Nella stessa notte non saranno utilizzabili le entrate di Lomazzo Nord e Fino Mornasco in entrambe le direzioni e non sarà accessibile l’area di servizio Lario Est.