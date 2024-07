La giunta della Lombardia ha approvato interventi sui laghi per quasi 10 milioni di euro, tra i quali ne figurano diversi sul Lago di Como e sul Ceresio.

Quasi 340mila euro al Comune di Valsolda per la riqualificazione delle sponde per ampliamento della disponibilità di posti barca in riva; poi, 50mila euro a Porlezza-Carlazzo per opere di ripristino e pulizia del canale Lagadone, altrettanti per le opere di ripristino del pontile d’attracco e delle vie d’accesso presso la dogana di Oria Valsolda. E ancora: 70mila euro a Porlezza per opere di posa pannelli fotovoltaici al pontile per la ricarica elettrica dei battelli, quasi 2 milioni di euro a Gera Lario per la messa in sicurezza e il consolidamento della banchina portuale a seguito di cedimento e infine 150mila euro per Domaso per la realizzazione del primo lotto della ciclopedonale in piazza Ghislanzoni.

“Questo importante finanziamento è il segno tangibile dell’impegno di Regione Lombardia per la valorizzazione del nostro territorio e la promozione delle sue eccellenze – sottolinea l’assessore regionale Alessandro Fermi – Il Lago di Como e il Ceresio rappresentano non solo una risorsa naturale inestimabile, ma anche un patrimonio turistico di straordinaria importanza. Grazie a questi fondi, sarà possibile realizzare interventi significativi che mirano a migliorare proprio l’infrastruttura turistica, oltre che a proteggere l’ambiente e a favorire lo sviluppo economico locale”.