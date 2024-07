Lei denunciata per lesioni aggravate. Lui per stalking. Doppio provvedimento dei carabinieri a Porlezza, dopo una violenta lite tra due ex coniugi. Al culmine della discussione la donna, 53 anni, ha sparato con una pistola ad aria compressa all’ex marito, oltre a spruzzargli in faccia uno spray al peperoncino. L’uomo, 50 anni, è stato portato in ospedale e non è fortunatamente in gravi condizioni.

Il litigio tra i due, l’ennesimo in base alle prime ricostruzioni, sarebbe scoppiato per discussioni e screzi legati alla separazione nella notte tra sabato e domenica. La donna, residente a Carlazzo, al culmine della discussione avrebbe impugnato una pistola ad aria compressa e avrebbe colpito con numerosi pallini l’ex marito al braccio e al petto. Poi gli avrebbe spruzzato lo spray urticante. Sono intervenuti i carabinieri di San Bartolomeo Val Cavargna, compagnia di Menaggio e un’ambulanza.

L’uomo, nato in Argentina e residente a Carlazzo, è stato trasportato all’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona. E’ stato medicato e poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Al termine degli accertamenti, la donna è stata denunciata per lesioni aggravate. L’ex marito è stato a sua volta denunciato per stalking per le presunte, ripetute vessazioni e gli atti persecutori contro la ex compagna. Informata la procura di Como, che procede con il magistrato Simona De Salvo nell’ambito del cosiddetto codice rosso.